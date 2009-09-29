В больнице умер китайский дипломат, травмированный в ДТП в Крыму

Вице-консул Посольства Китайской Народной Республики в Украине, который получил травмы в результате дорожной аварии в районе Ялты, скончался сегодня в больнице в Крыму.

«Пять дней врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, он скончался», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН заместитель министра здравоохранения Крыма Олег СТЕБЛИЙ.

Медик добавил, что китайский дипломат получил в ДТП очень тяжелые травмы.

24 сентября вблизи Ялты автомобиль ВАЗ столкнулся с автомобилем «Мерседес» из кортежа китайской делегации. Водитель ВАЗа погиб. Шесть человек, в том числе вице-консул и военный атташе Посольства КНР в Украине, были травмированы.

«Его (военного атташе) отправили в Киев, он находится в удовлетворительном состоянии, но еще надо продолжать лечение», - добавил О.СТЕБЛИЙ.