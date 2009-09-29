Ющенко напоминает народу о цене, заплаченной за независимость

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинский народ к единству. Об этом говорится в обращении главы государства по случаю 68-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что, идя в будущее, нужно помнить о своих погибших, о страшной цене, которую украинцы заплатили за право быть свободными и независимыми. “Будем ответственными, будем укреплять наше единство ради счастья и безопасности грядущих поколений”, - говорится в обращении.

Президент подчеркивает необходимость недопущения рецидивов тоталитарной идеологии, ксенофобии, антисемитизма, пренебрежения к человеческой жизни и достоинству.

“Украинский народ, который потерял миллионы своих сыновей и дочерей во время Голодомора-геноцида и Второй мировой войны, решительно и категорически отвергает любые проявления и рецидивы тоталитарной идеологии, ксенофобии, антисемитизма, пренебрежения к человеческой жизни и достоинству”, - подчеркнул он.

В.ЮЩЕНКО напоминает, что 68 лет назад, 29 сентября 1941 года, в обрывах Бабьего Яра в Киеве фашистские оккупанты начали массовые расстрелы невинных людей и, в первую очередь, украинских евреев.

“За неполных два года нацистского террора Бабий Яр превратился в огромную братскую могилу, в которой уничтожено свыше ста тысяч наших соотечественников - евреев, рома, украинцев, русских и представителей других народов”, - отмечает Президент. Он напомнил, что в Бабьем Яру похоронены военнопленные, советские подпольщики и члены Организации Украинских Националистов, тысячи мужественных патриотов, которые оказывали сопротивление захватчикам.

“Сегодня в скорби склоняем головы, в память невинно убиенных жертв одного из самых страшных преступлений XX века”, - подчеркнул глава государства.

“Осознаем свой долг сделать все, чтобы мир всегда помнил о мучениках Бабьего Яра, чтобы подобные трагедии никогда и нигде не могли повториться”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отмечает, что украинцы построили государство, в котором господствует межнациональное согласие, взаимопонимание и взаимоуважение. “Мы верны идеалам мира, демократии и гуманизма”, - подчеркивает он.

“Мемориал Бабьего Яра - священный. Украинское государство не допустит никакого осквернения памяти наших соотечественников и будет заботиться о надлежащей защите места их вечного покоя”, - отмечает В.ЮЩЕНКО.

* * * Официальным Днем памяти жертв Бабьего Яра считается 29 сентября. В этот день в 1941 году фашисты расстреляли в этом овраге в Киеве более 30 тыс. евреев.

Бабий Яр как место массовых казней просуществовал ровно два года - с 29 сентября 1941 года по 29 сентября 1943 г. Количество жертв - представителей разных национальностей - превышает 150 тыс. человек.