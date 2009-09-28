Двое из отравленных в Житомире школьников - в тяжелом состоянии

Госпитализированные сегодня в Житомире школьники отравились газообразным веществом, которое негативно влияет на органы дыхания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Житомирской области. (УНИАН: 47 учеников школы №8 в Житомире были госпитализированы после того, как неустановленное лицо распылило в помещении неизвестный газ).

По данным спасателей, по состоянию на 17.00 в больнице оставались 44 ребенка, из них 2 в тяжелом состоянии, 13 – средней степени тяжести, остальные дети – в удовлетворительном состоянии.

Как отметили в ГУ МЧС, сообщение о том, что в школе, вероятно, произошла утечка газа и проводится эвакуация детей, поступило им около 12.00. На место прибыли спасатели МЧС, правооохранители, работники санэпидемстанции, местных органов власти и т.д. Бойцы МЧС в аппаратах защиты органов дыхания проветрили помещение учебного заведения.

По предварительным данным, во время перерыва в мужском туалете на первом этаже было распылено или же вылито газообразное вещество, которое негативно влияет на органы дыхания. Всем пострадавшим проведены общеклинические и биохимические исследования. Работниками городской СЭС взяты пробы воздуха.