Киевскую гостиницу «Братислава» купила донецкая компания

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) 25 сентября текущего года провел конкурс по принципу аукциона по продаже контрольного пакета акций (51%) ОАО "Гостиничный комплекс "Братислава".

Об этом сообщается на официальном сайте Фонда госимущества.

Согласно предоставленной информации, к участию в конкурсе были допущены ООО "Прайветинвестмент", ООО "Пластторгсервис" и ООО "Тект-трейд".

По результатам торгов победителем конкурса определено ООО "Прайветинвестмент" (Донецк), которое предложило за пакет акций гостиницы "Братислава" 20 млн. 558 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества выставил на приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона пакет акций ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава» (Киев) в размере 51% уставного фонда. Начальная стоимость госпакета составила 20 млн. 508 тыс. грн.