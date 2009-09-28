В Харькове сегодня не ходят трамваи и троллейбусы

В Харькове сегодня бастуют работники коммунального предприятия «Горэлектротранс»: трамваи и троллейбусы не выехали на маршруты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета со ссылкой на директора Департамента транспорта и связи Евгения ВОДОВОЗОВА.

По его словам, автотранспортные предприятия обеспечили перевозку харьковчан.

«На нескольких маршрутах не хватило автобусов, мы будем анализировать каждый такой случай. Теперь нам остается только ждать реакции правительства», - сказал Е.ВОДОВОЗОВ.

Пресс-служба горсовета напоминает, что трудовой коллектив ХКП «Горэлектротранс» на общем собрании решил провести однодневную забастовку. Критическая ситуация на ХКП сложилась в связи с невыплатой государством компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий – за полтора года из госбюджета предприятию не выплачено более 160 млн. грн.