Три человека госпитализированы после пожара в Крыму

Три человека доставлены в больницу после пожара в доме на западе Крыма.

В распространенном сегодня сообщении пресс-службы крымского управления МЧС сказано, что огонь вспыхнул вечером в субботу в квартире на третьем этаже 5-этажного дома в сакском поселке городского типа Новофёдоровка. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

На пожаре спасены пять человек, из них трое доставлены в больницу. Мужчина и женщина отравились продуктами горения, еще одна женщина находится в коме в реанимационном отделении.

Были эвакуированы 15 человек.

Спасатели потушили пожар. Причина возникновения огня и нанесенный им убыток устанавливаются.