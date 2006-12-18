Сотрудники Ощадбанка присвоили два миллиона

Запорожским областным управлением по борьбе с организованной преступностью по подозрению в незаконном присвоении свыше 2 млн. грн. задержаны бизнесмен и двое представителей руководящего звена Ореховского отделения Запорожского областного управления ОАО "Ощадбанк".

Как сообщили УНИАН в руководстве УМВД Украины в Запорожской области, "сотрудниками УБОП установлено, что на протяжении 2003-2004 г.г. представители Ореховского отделения «Ощадбанка», вступив в преступный сговор с директором частного предприятия, незаконно оформили на подставных лиц свыше 70 кредитов на общую сумму более 2 млн. грн. и присвоили эти средства".

На данный момент материалы, собранные в отношении злоумышленников сотрудниками отдела УБОП по борьбе с отмыванием денежных средств преступными группами, направлены в прокуратуру Хортицкого района Запорожья.

Прокуратурой по материалам УБОП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - "Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением". В качестве наказания данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ведется следствие.