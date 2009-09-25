Севастополь хочет в свободную зону

13 октября в Европейском парламенте состоится презентация севастопольского проекта открытой экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на заседании коллегии исполнительного органа города.

По его словам, к презентации «нужно серьезно готовиться, мы должны предстать солидным, серьезным партнером, равных которому сегодня в Украине нет», потому что «ни у одного региона Украины нет ни подобной нашей стратегической программы развития, ни соответствующей нормативной базы, ни такого проекта особого экономико-правового режима, как есть у Севастополя». По мнению С.КУНИЦЫНА, на ближайшую перспективу главным приоритетом для соответствующих структурных подразделений городской госадминистрации должна стать встреча севастопольской делегации с европарламентариями в Брюсселе.

Председатель горадминистрации отметил позитивные тенденции во внешнеэкономическом взаимодействии Севастополя со странами мира.

Но главное, по словам С.КУНИЦЫНА, что идею создания в Севастополе зоны особой экономики поддержали жители города.

«Согласно последним социологическим исследованиям, проведенным в нашем городе, почти 70% севастопольцев поддерживают создание в городе свободной экономической зоны. Каждый месяц число людей, поддерживающих наш проект, увеличивается в среднем на 2%», - сказал он.