Киевлянка получила в подарок 10 земельных участков возле города
01:29, 25 сентября 2009Общество
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Налоговики оценили подарок
К налоговикам Днепровского района Киева поступила информация о том, что гражданка получила в подарок 10 земельных участков общей площадью 1 га в с. Быковня Киевской области, однако налог с доходов физических лиц от суммы полученной земли в бюджет не уплатила.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, землевладелицу пригласили в налоговую инспекцию задекларировать свои доходы, полученные от ценного подарка.
Гражданка уплатила в бюджет налог с доходов физических лиц в размере свыше 120 тысяч гривен.
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