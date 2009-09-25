Киевлянка получила в подарок 10 земельных участков возле города

К налоговикам Днепровского района Киева поступила информация о том, что гражданка получила в подарок 10 земельных участков общей площадью 1 га в с. Быковня Киевской области, однако налог с доходов физических лиц от суммы полученной земли в бюджет не уплатила.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, землевладелицу пригласили в налоговую инспекцию задекларировать свои доходы, полученные от ценного подарка.

Гражданка уплатила в бюджет налог с доходов физических лиц в размере свыше 120 тысяч гривен.