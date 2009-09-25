Министерство предлагает упростить аккредитацию вузов

Министерство стремится установить высокие и понятные требования к результатам деятельности высших учебных заведений. В то же время значительно упростить процедуру аккредитации и сделать ее более прозрачной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МОН, для этого министерство разработало проект постановления Кабинета министров Украины о внесении изменений в Положение «Об аккредитации высших учебных заведений, направлениях подготовки и специальностях в учебных заведениях», который поддержало правительство на расширенном заседании.

«Этот проект - важный очередной шаг в приведении отечественной системы обеспечения качества образовательных услуг в соответствии к европейским требованиям. Кроме того, в проекте предложен ряд новшеств», - отметил министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК. - В частности, предусмотрено введение локальных систем управления качеством в высших учебных заведениях, их соответствующая сертификация по международным стандартам. Впервые предложено введение общественной аккредитации как механизм признания уровня подготовки профессиональным сообществом».

Проектом постановления существенно упрощена процедура и в то же время установлены новые значительно более строгие требования, при условии выполнения которых высшее учебное заведение может быть аккредитованным, получить статус научного учреждения, которое может претендовать на государственную поддержку.

Так, например, высшее учебное заведение может быть аккредитовано по IV уровню, если не менее двух третей направлений подготовки, специальностей, по которым осуществляется подготовка в вузк, аккредитованы по образовательно-квалификационному уровню магистра и показатели его учебной и научной деятельности отвечают государственным требованиям по аккредитации, а также: за последние 5 лет издано учебников (учебных пособий) с грифом МОН, не менее 20 процентов от общей численности научно-педагогических работников, которые работают в учебном заведении по основному месту работу; за последние 5 лет издано монографий или опубликовано научных статей в профессиональных изданиях, в рейтинговых отечественных журналах и научных журналах с импакт-фактором, получено патентов или свидетельств об авторских правах не менее 50 процентов от общей численности научно-педагогических работников, которые работают в учебном заведении по основному месту работы. В то же время показатели деятельности аспирантуры или докторантуры учебного заведения находятся на уровне, не ниже среднего для данной отраслевой группы или типа высшего учебного заведения; на протяжении отчетного периода МОН не принималось решение об аннулировании лицензий или сертификатов об аккредитации; кафедры возглавляют доктора наук (профессора) и в составе кафедр есть доктора наук по специальности, которые работают в этом учебном заведении по основному месту работы; в учебном заведении открыта аспирантура не менее чем по трем специальностям; в учебном заведении создан специализированный ученый совет (советы) не менее чем по трем специальностям.