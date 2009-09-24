Во Львовской области нашли десятки проржавевших бочек с надписью «Яд»

На территории районной мусорной свалки в урочище «Вильховата» на территории Боринского поселкового совета Турковского района Львовской области местными жителями были обнаружены десятки металлических бочек с неизвестным веществом, на которых есть этикетки с надписью «Яд». Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области.

На место находки оперативно прибыла специальная группа Турковского РО ГУ МЧС, сотрудники ТуркОвского райотдела милиции и районной СЭС, Управления экологии и природных ресурсов, представители ТуркОвской РГА.

На данное время выявлено 30 металлических бочек, которые заполнены неизвестным веществом в виде порошка розового, зеленого, синего и желтого цвета, вместимостью около 60-80 кг, проржавевшие, часть из них - разгерметизированы. На некоторых бочках есть этикетки с надписью «Яд», и написано название вещества на крышках от бочек «Калия бихромат», - сообщает пресс-центр.

В настоящее время место опасной находки ограждено, выставлена охрана Турковским РО ГУ МВД. Сегодня по этому вопросу состоится заседание районной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.