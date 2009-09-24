Днеправиа предложил за Аэросвит в 13,5 раз больше, чем хочет ФГИУ

ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» предлагает заплатить за государственный пакет акций Авиакомпании «Аэросвит» 232 миллиона гривен – в 13,5 раз больше цены, предложенной Фондом государственного имущества Украины.

Об этом говорится в письме администрации ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» к руководству ФГИУ, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

“Днеправиа” напоминает о намерении ФГИУ продать в процессе приватизации государственного имущества госпакет акций ЗАО «Авиакомпания «Аэросвит» - 96830 штук акций, что составляет 22,3941% уставного капитала Авиакомпании. ФГИУ утвердил оценочную стоимость указанного государственного пакета, за которую предложено приобрести пакет акционерам Авиакомпании «Аэросвит», в 17 млн. 003 тыс. грн.

ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» “этим письмом заявляет о своей готовности заплатить за государственный пакет акций Авиакомпании «Аэросвит» значительно выше цену – 232 миллиона гривен”.

Как отмечают авторы письма, “у нашей авиационной компании есть инвестор, который согласен обеспечить наше предприятие достаточными средствами для выполнения приватизационных обязательств. Вместе с другими акционерами мы готовы развивать Авиакомпанию «Аэросвит» с целью закрепления позиций последнего как лидера на рынке авиаперевозок и получения максимального социально-экономического эффекта от деятельности компании”.

“Днеправиа” напоминает об основном принципе приватизации – “достижении максимального экономического эффекта от продажи объекта приватизации”, и отмечает, что оценивает госпакет акций «Аэросвита», который подлежит приватизации, в сумму, в 13,5 раз превышающую стоимость продажи, предлагаемой ФГИУ на данный момент.

В письме подчеркивается, что ОАО «АК «Днеправиа» “имеет опыт успешной прозрачной приватизации, проведенной в соответствии с законом. Так, в процедуре приватизации нашей авиационной компании инвестор заплатил за 94,572% акций нашей компании больше 59 миллионов гривен, при этом согласно условий продажи инвестор обеспечил погашение кредиторской задолженности на сумму свыше 400 млн. грн. Кроме того, новый владелец предприятия взял на себя обязательство инвестировать в развитие и модернизацию “Днеправиа” свыше 800 млн. грн., в том числе – инвестировать средства, необходимые для выполнения программы подготовки Днепропетровского аэропорта к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года”.

Авиационная компания «Днеправиа» считает, что утвержденная ФГИУ цена не отвечает действительной рыночной стоимости государственного пакета акций. “Стоимость немногим больше 17 миллионов гривен является крайне заниженной и, очевидно, не учитывает позиции Авиакомпании «Аэросвит» на мировом и внутреннем рынках, стоимость всемирно известного бренда «Аэросвит», а также отдельных активов компании, в частности – земельного участка санаторно-курортного назначения размером 66 гектаров в парковой зоне на побережье моря в Форосе (Крым). Следует принимать во внимание и то, что Аваикомпания «Аэросвит» успешно работает, приносит прибыли, и, несмотря на финансово-экономический кризис, не теряет позиций лидера на рынке”, - подчеркивается в письме-обращении к ФГИУ.

На основании вышеприведенного, ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» просит допустить ее к участию в приватизации государственного пакета акций ЗАО «Авиакомпания «Аэросвит» и не проводить продажу государственного пакета акций авиакомпании «Аэросвит» по сниженной стоимости, а осуществить ее по рыночной цене.

Справка УНИАН. Компания «Аэросвит – Украинские авиалинии» была создана в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком с разветвленной маршрутной сетью и самолетным парком, состоящем из 15 судов Boeing. На сегодня "Аэросвит" обслуживает свыше 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в наибольшие административные и региональные центры Украины.

По данным компании, на сегодня 62% ее акций принадлежат украинским владельцам: Фонду госимущества (22,3941%), ООО "ГенАвиа-Инвест" (24,999%), ООО "Укринфоконсалт" (9,8%) и ООО "Бюро" (4,8%). Еще 38% акций находятся в собственности нидерландской компании Gilward Investments BV.

7 сентября 2009 г. ФГИУ сообщил, что рыночная стоимость государственного пакета ЗАО "Авиакомпания "Аэросвит" в размере 22,3941% уставного фонда составляет 17 млн. грн. Как сообщили в пресс-службе Фонда госимущества, такие результаты независимой оценки госпакета авиакомпании.

В августе с.г. победителем конкурса по продаже государственного пакета ООО «Днеправиа» в размере 94,572%+1 акция было признано ООО «Галтера» (г. Днепропетровск). Реализационная цена госпакета составляла 59,0 млн. 17 тыс. грн.

В состав ОАО "АК "Днеправиа" входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания имеет в своем распоряжении также парк самолетов, инженерно-авиационную базу, пассажирский аэровокзал, грузовой (складской), гостиничный и административный комплексы.

Уставной капитал «Днеправиа» зарегистрирован в размере 29 млн. 595 тыс. 620 грн.