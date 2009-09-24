Кабмин разрешил ГНАУ аннулировать регистрацию плательщиков НДС

Кабинет министров Украины предоставил органам Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) право аннулировать регистрацию плательщика НДС в случае выписки налоговой накладной, которая дает право контрагенту на налоговый кредит, и невнесения указанной суммы обязательств в налоговую декларацию.

Такая норма предусмотрена в распоряжении Кабмина №1120-р от 9 сентября 2009 г. "Некоторые вопросы администрирования налога на добавленную стоимость", текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

"Органы Государственной налоговой службы Украины в случае установления факта выписки налоговых накладных, согласно которым плательщик налога на добавленную стоимость – поставщик товаров (работ, услуг) не задекларировал налоговые обязательства, имеют право принять меры по аннулированию регистрации такого плательщика, согласно Закону Украины "О налоге на добавленную стоимость", – говорится в документе.

На сегодняшний день в Украине действует норма Закона «О налоге на добавленную стоимость», согласно которой регистрация плательщика НДС может быть аннулирована, если «лицо, зарегистрированное как плательщик налога, не предоставляет налоговому органу декларацию по этому налогу на протяжении двенадцати последовательных налоговых месяцев или подает такую декларацию (налоговый расчет), которая (который) свидетельствует об отсутствии облагаемых налогом поставок на протяжении такого периода…».

Кроме того, распоряжением предусмотрено, что начисление налогового кредита с использованием налоговой накладной, полученной в предыдущих отчетных периодах, с нарушением определения «первого события» является основанием для проведения внеплановой выездной проверки.

В распоряжении №1120-р правительство также признало утратившими силу свои распоряжения №757 от 1 июля и №838 17 июля 2009 года относительно администрирования НДС.

Напомним, действие этих документов было приостановлено Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.