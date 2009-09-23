Трубы Пинчука «перестали отвечать экономическим реалиям» в России

Российские производители выступают против продления соглашения о беспошлинном ввозе в РФ труб для предприятий «Интерпайпа» Виктора ПИНЧУКА. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявил директор российской ассоциации трубных предприятий «Фонд развития трубной промышленности» Александр ДЕЙНЕКО.

По его словам, идеология соглашения от 2005 года, которое предусматривало увеличение поставок украинских труб с 395 тыс. тонн в год на 2% ежегодно, перестала отвечать экономическим реалиям.

«В феврале (...) мы предложили изменить квоту пропорционально прогнозу изменения рынка. То есть, если в 2008 году российский рынок составлял около 9 млн. тонн, то в феврале мы ожидали по итогам года 4,1–4,3 млн. тонн. Российские трубные компании предлагали откорректировать квоту в соответствии с традиционной долей предприятий «Интерпайп» на российском рынке до 170 тыс. тонн. В марте российская делегация была в Киеве, но так и не получила четкого ответа: согласна украинская сторона на новые параметры или нет», - пояснил А.ДЕЙНЕКО.

Сейчас ФРТП, добавил российский эксперт, вообще не поддерживает ни предложение продлить соглашение, ни предложение обсуждать какой бы то ни было размер квоты.

«Сегодня российских трубников интересует, какой смысл продлевать соглашение? Наши предприятия активно модернизировали производство: практически ушли от использования технологий, которые существовали во времена СССР. «Интерпайп» ничего такого не сделал. В связи с этим оставлять квоту для присутствия морально устаревшей продукции на льготных условиях нет никакого экономического смысла», - отметил А.ДЕЙНЕКО.