Судья-колядовальщик предложил сделку прессе

Бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ обратился к представителям СМИ с просьбой помочь ему в борьбе за права человека и в обмен обещает уменьшить «исковые требования по взысканию морального вреда со СМИ».

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь адвокатов экс-судьи И.ЗВАРИЧА Татьяна ТУРЧИНА.

«Давайте вместе сделаем реальностью соблюдение прав человека в Украине Президентом Украины, генеральным прокурором и его подчиненными, политиками Украины. Все, о чем я прошу - освещайте, критикуйте, доводите до общественности события, которые будут развиваться по «делу И.ЗВАРИЧА», в рамках Закона «О печатных средствах массовой информации (прессе)» в Украине”, - говорится в обращении И.ЗВАРИЧА к журналистам.

По его словам, “этим обращением я хочу заверить, что никакой цели при подаче исков в суд, такой как оскорбить или разорить журналистов, я не имел и не имею. Также я не ставлю целью обогатиться за счет журналистов”. И.ЗВАРИЧ пообещал, “в дальнейшем мной будут уменьшены исковые требования о взыскании морального вреда со СМИ».

Также он заявил, что готов «дело И.ЗВАРИЧА» довести, в случае необходимости, до слушания в Европейском суде по правам человека.

Свои многочисленные судебные иски к Президенту Украины, руководителям Генеральной прокуратуры и СБУ, представителям СМИ экс-судья И.ЗВАРИЧ мотивирует необходимостью привлечь внимание «к состоянию соблюдения основных прав и свобод граждан».

В своем обращении он заверяет, что «никому не угрожает» и отмечает, что «я не схожу с ума, совершенно адекватный в своих действиях, у меня есть честь и достоинство, и именно поэтому я защищаю ее, как и членов моей семьи, цивилизованным, демократическим способом».

Между тем, сегодня, 23 сентября, во Франковском районном суде Львова состоятся слушания шести исков И.ЗВАРИЧА к львовской газете «Високий замок» и одного иска к львовской газете «Экспресс».

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело против тогдашнего председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн. В настоящее время он находится под стражей.