Налоговики изъяли игровых автоматов на 101,6 млн. грн.

С начала действия закона о запрете игорного бизнеса в Украине подразделения налоговой милиции изъяли 6,8 тыс. игровых автоматов и другого оборудования на сумму 101,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Отмечается, что с начала действия закона о запрете игорного бизнеса на территории Украины налоговики установили 533 факта незаконного проведения азартных игр. Было составлено 174 административных протокола относительно нарушителей, 205 материалов направлены в органы внутренних дел для возбуждения уголовных дел по ст.203 КК Украины (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности), 46 исков направлены в суд.

Справка УНИАН. Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине» вступил в силу в конце июня.

Закон действует до принятия специального законодательства, которым будет предусмотрено право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.

Со дня вступления в силу данного закона выдача лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в Украине прекращается, а лицензии, выданные субъектам предпринимательской деятельности до дня вступления в силу этого закона, аннулируются.

Кабинет министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах.

13 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признала, что законодательный запрет игорного бизнеса привел к тенизации этой сферы деятельности.