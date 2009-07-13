Тимошенко признала, что запрет загнал игорный бизнес в тень

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признает, что законодательный запрет игорного бизнеса привел к тенизации этой сферы деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи с представителями Совета церквей Украины.

«Честно хочу признать, что дело идет очень тяжело. Одно – это принять постановление правительства, принять закон, а другое – это реально закрыть игровые автоматы. Сейчас они начали менять вывески, но под этой вывеской продолжают работать те же казино», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер подчеркнула, что такие факты «подпольного бизнеса» регистрируются не по всей территории страны.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в Кабинете министров Украины открыта специальная телефонная линия, куда могут обратиться граждане, располагающие фактами продолжения работы залов игровых автоматов.

Глава правительства также призвала священников обратиться с соответствующей просьбой к своим прихожанам, чтобы те сообщали о фактах незаконной работы игорных залов и казино.