Межбанк открылся снижением доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,4720/8,5070 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились до 0,2805/0,2820, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,5235/12,5775. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4780/1,4782 (понедельник – 1,4656/58).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.