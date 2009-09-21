Закарпатский БЮТ просит предотвратить экологическую катастрофу

Закарпатский БЮТ просит власти предотвратить экологическую катастрофу на Закарпатье.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь БЮТ в Закарпатской области Иван КОЛОДИЙ.

По его словам, областная организация БЮТ обратилась к областным экологам, в санэпидемстанцию и прокуратуру с просьбой предотвратить экологическую катастрофу, которая может возникнуть в Ужгородском районе Закарпатья.

«Свыше 100 бочек с неизвестным химическим веществом находятся на территории Худлевского сельсовета Ужгородского района без надлежащих условий хранения и охраны. Жители села обеспокоены и просят помочь избавиться от опасного вещества», - уточнил И.КОЛОДИЙ. Он также сообщил, что к руководителю фракции БЮТ в Закарпатском областном совете Андрею СЕРБАЙЛУ поступило много обращений от жителей Худлева, учитывая что он подготовил и направил депутатское обращение в Закарпатскую областную санэпидемстанцию, областную экологическую инспекцию и прокуратуру области с просьбой принять меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

В обращении, в частности, отмечено, что «со всего района на территорию Худлевского сельсовета завезли свыше ста бочек с неизвестным химическим веществом. Рядом с местом складирования (бывшие склады «Закарпатвинтреста») находятся огороды, пастбища, проживают жители села. При этом ядохимикаты выгружались не на специально оборудованную площадку, а непосредственно на почву, что приводит к попаданию ядохимикатов в землю, а, следовательно, и в колодцы, водопроводы и речку, что может привести к серьезным экологическим последствиям».

Также в обращении речь идет о том, что неизвестное вещество на территории Худлева не охраняется, многие из бочек не закрыты и к ним имеют доступ дети. На обращение крестьян и сельского председателя к руководству района был получен ответ и обещание, что 12 сентября с.г. опасное вещество заберет ООО НПО «Динамика» и перевезет на место утилизации. «Однако вопрос до сих пор не решен и это приводит к обострению общественно-экологической ситуации в этом населенном пункте, справедливые сетования на произвол районных властей, халатное отношение должностных лиц к решению вопросов связанных со складированием и вывозом ядохимикатов из села Худлево», - уточнил А.СЕРБАЙЛО.

Он требует немедленно принять меры, направленные на решение указанной проблемы и минимизацию экологических и других последствий для жителей села.

В свою очередь начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Закарпатской области Андрей ПОГОРЕЛОВ отметил в комментарии УНИАН, что «в Закарпатской области третий год подряд работает программа по вывозу и утилизации химических средств защиты растений. Мы заключили соглашение с предприятием, которое занимается этим. Но физически и экономически нецелесообразно, чтобы машина ездила и собирала эти средства по всем селам”. По его словам, “еще вначале было принято решение, что ХСЗРы будут свезены на территорию определенного района в одно место, а затем их заберет специальная машина и отвезет на утилизацию”.

Как сказал А.ПОГОРЕЛОВ, “жителям села нечего волноваться, эти вещества собраны и будут вывезены».