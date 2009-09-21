Тимошенко велела Минфину дать абсолютную гарантию долга Нафтогаза

Кабинет Министров Украины уполномочил Министерство финансов предоставить абсолютную и безоговорочную гарантию (в рамках предусмотренных бюджетом 2009) относительно реструктуризации внешних долговых обязательств Нафтогаза. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минфина. Такую гарантию Минфин сможет предоставить сразу по достижению договоренностей Нафтогаза с кредиторами относительно условий реструктуризации.

Министерство финансов считает, что с целью оптимального урегулирования внешних обязательств Украины, срок погашения реструктурированной задолженности, на которую распространяется гарантия, должен составить приблизительно 5 лет. «Министерство поддерживает Нафтогаз в вопросе необходимости продления срока выплат по Евробонду и в достижении договоренностей относительно двусторонних долговых обязательств. Мы одобряем желание достичь решения, приемлемого и справедливого для всех сторон, и мы считаем, что, имея суверенные гарантии, Нафтогаз достигнет этой цели», – отметил и.о. министра финансов Игорь Уманский.

«Но все же я должен отметить, что ответственность за переговоры и за объявление условий реструктуризации несет сам Нафтогаз, поскольку долговые обязательства, которые реструктуризируются, принадлежат Нафтогазу, а не государству Украина», - прибавил он.

В ближайшее время Нафтогаз должен объявить условия реструктуризации, которые будут приемлемыми как для компании, так и для ее кредиторов, напоминает пресс-служба Минфина.

Согласно разъяснения Министерства юстиции, гарантия, которую должен предоставить Минфин относительно реструктуризации долгов Нафтогаза, может распространяться на основную сумму долга и на проценты, которые будут выплачиваться кредиторам по кредитным обязательствам.