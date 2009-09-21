В Полтаве отливают памятник Ивану Гонте

В городе Христиновка Черкасской области при въезде в город установят памятник Ивану Гонте.

Как передает корреспондент УНИАН, фундамент под двенадцатиметровый памятник уже построен.

Городской председатель Христиновки Николай НАКОНЕЧНЫЙ, который был инициатором создания памятника, рассказал УНИАН, что сейчас монумент отливают в Полтаве на спонсорские средства.

Семиметровый бронзовый памятник Ивану Гонте установят на кургане в парке имени Ивана Гонты. Он будет весить около четырех тонн. Высота всего монумента – 12 метров, стоимость - 160 тыс. грн.

В руках украинский казак будет держать саблю, а возле его ног будет стоять пушка. Памятник откроют 14 октября в День Украинского казачества.