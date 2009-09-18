Сын Томенко совершил наезд на пешехода

Сын Николая ТОМЕНКО 20-летний Павел сбил в Киеве на регулируемом пешеходном переходе человека, как утверждают в ГАИ, водитель в этом не виноват.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в ГАИ, ДТП произошло 16 сентября, около 20.00 в Соломенском районе Киева на ул. Лукашевича.

Автомобиль «Субару Легаси», за рулем которого находился 20-летний Павел ТОМЕНКО, двигался со стороны Воздухофлотского проспекта в направлении улицы Урицкого, где совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора.

Как отметили в ГАИ, действия пешехода подтверждают показания четырех свидетелей, в том числе друзей потерпевшего, которые стояли на момент происшествия на тротуаре.

Установлено, что потерпевшим является 20-летний житель Киевской области, который получил незначительные травмы, в частности, ушиб головы, и после оказания медицинской помощи в больнице был отпущен домой.

В то же время, как сообщил начальник столичного ГАИ Анатолий СИРЕНКО, «есть документальное подтверждение того, что в момент ДТП пешеход находился в нетрезвом состоянии (в его крови зафиксировано наличие алкоголя 1,1 промилле).

Вместе с тем расследованием установлено, что в действиях водителя не усматривается нарушение правил дорожного движения.

Все документы на автомобиль и право на управление им водитель предоставил сотрудникам ГАИ, прибывшим на место происшествия, а медики засвидетельствовали, что водитель был трезв.