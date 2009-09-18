Продажа ОПЗ запрещена еще одним постановлением суда

Окружной административный суд Киева по иску ОАО «Азот» (Черкассы) приостановил проведение конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

Об этом УНИАН сообщил представитель ОАО «Азот» в суде Максим ЮХИМЕНКО со ссылкой на соответствующее определение суда от 17 сентября т.г.

«Окружной административный суд города Киева вынес определение, которым удовлетворил заявление (ОАО «Азот» - УНИАН) об обеспечении иска. В резолютивной части определения Фонду госимущества и конкурсной комиссии по продаже ОПЗ запрещается осуществлять какие-либо действия по проведению конкурса, а также проводить конкурс по продаже 95,56% акций завода в количестве 795 тыс. штук», - сказал М. ЮХИМЕНКО, отметив при этом, что определение вступило в законную силу.

По словам юриста, исковое заявление «Азота» вызвано нарушением Кабинетом министров Украины и Фондом госимущества ряда процедур проведения конкурса. В частности, уточнил он, речь идет о нарушениях при определении стартовой цены выставляемого на продажу пакета, которая в различных нормативных документах определена по-разному. Так, если в распоряжении Кабинета министров Украины 261-р о продаже пакета акций ОПЗ стартовая цена зафиксирована на уровне 3 млрд. грн., то в конкурсных документах Фонда госимущества – 4,1 млрд. грн.

Кроме того, отметил юрист, ОАО «Азот» обжаловал заведомо невыполнимые условия конкурса, согласно которым будущий инвестор обязан обеспечить максимальную загрузку мощностей предприятия.

«В нынешних условиях это невозможно реализовать, потому что мало того, что в сегодняшних условиях потребление и стоимость удобрений по сравнению с прошлым годом упали в 2 раза при росте цены газа, неизвестно что будет с экономикой в следующем году. По прогнозам, кризис не закончится в этом году», - отметил представитель черкасского «Азота»

Также в своем исковом заявлении «Азот» указывает на дискриминационные условия использования будущим владельцем аммиакопровода, который включен в целостный имущественный комплекс завода, поскольку регулирование его загрузки, согласно условиям конкурса, останется в ведении Министерства промышленной политики.

«Необходимость согласования на уровне Минпромполитики квот на загрузку аммиакопровода изначально не дает возможности инвестору самостоятельно проводить хозяйственную деятельность, поскольку идет жесткая привязка к объемам, определяемым государством», - сказал М. ЮХИМЕНКО.

Он затруднился уточнить дату подготовительного заседания суда по рассмотрению искового заявления «Азота», отметив при этом, что его дата станет известна в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, – несмотря на Указ Президента.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, Окружной административный суд г. Киева запретил осуществлять любые действия по приватизации ОАО “Одесский припортовый завод”. Такое решение суд принял по иску экс-председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО об остановке приватизации данного гпредприятия.

Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. С начала объявления конкурса по продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в Антимонопольный комитет обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.