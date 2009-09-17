Громкий скандал вокруг семьи Пугачевой может получить новое развитие

Громкий скандал вокруг семьи Аллы Пугачевой, как ожидается, получит сегодня новое развитие

На этот раз Тверской суд Москвы рассмотрит иск Кристины Орбакайте, которая требует вернуть ей сына.

Грозненский суд не только не смог разрешить конфликт между Кристиной Орбакайте и ее мужем Русланом Байсаровым, но, кажется, только запутал эту историю. Во вторник суд постановил, что 11-летний Дени будет жить с отцом. Певицу решение возмутило, а ее адвокаты назвали его незаконным и заявили, что будут оспаривать вердикт.

Теперь же разбирательство между Орбакайте и ее мужем начнется в Москве. Певица подала встречный иск в Тверской суд, она намерена не только потребовать вернуть ей сына, но и выплатить алименты.

Впрочем, и в Москве в этом громком деле могут возникнуть осложнения. Тверской суд может и вовсе не рассматривать его – в том случае, если иск Орбакайте и ее мужа будут признаны тождественными, сообщила накануне пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева.

Кроме того, защита Руслана Байсарова говорит, что рассмотрение дела может быть приостановлено – до того момента, пока в силу не вступит вердикт Грозненского суда. По закону это должно произойти через 10 дней после принятия решения, но лишь в том случае, если оно не будет обжаловано. Защита Орбакайте вердиктом недовольна, но предпринимать что-либо будет лишь после того, как получит официальные бумаги из Грозного. Успеют ли они дойти до адвокатов до начала сегодняшнего суда, неизвестно.

Защита Кристины Орбакайте уже предлагала перенести слушания по делу в Москву, однако суд ей в этом отказал.

Эхо Москвы