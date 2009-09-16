В Украине улучшилась ситуация с правами человека

Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ отмечает улучшение ситуации с правами человека в Украине.

Об этом он сказал сегодня в Киеве во время встречи с министром юстиции Николаем ОНИЩУКОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

В частности, Комиссар РЕ был поинформирован о шагах, которые делает Украина для выполнения предоставленных рекомендаций, в сферах реформирования криминальной юстиции, системы прокуратуры, пенитенциарной и судебной систем, совершенствования работы милиции и адвокатуры. А также в сферах, которые касаются прав национальных меньшинств, беженцев и искателей убежища, противодействие торговле людьми и тому подобное.

«Во время моего первого визита я был поражен, что Украине нужно решить целый ряд проблем. Однако сегодня с удовольствием отмечаю позитивные изменения, которые будут внесены в мой отчет», - отметил Т.ХАММАРБЕРГ.

По словам Комиссара Совета Европы по правам человека отчет о шагах, которые были сделаны Украиной по выполнению рекомендаций, будет также передан в Комитет Министров Совета Европы.

По данным Минюста, весной 2010 года Т.ХАММАРБЕРГ осуществит оценочный визит в Украину. «Мы считаем это частью пакета, который необходим для интеграции Украины в европейское сообщество», - отметил Комиссар.

Как сообщалось, первый официальный визит Комиссара Совета Европы по правам человека в Украину состоялся в декабре 2006 года. По результатам визита был составлен доклад, который представлен Комитету Министров Совета Европы и Парламентской Ассамблее Совета Европы и на основании которого Украине был предоставлен ряд рекомендаций. Рекомендации касались, в частности, вопросов функционирования судебной системы, функций прокуратуры, деятельности пенитенциарной системы, чрезмерной длительности судебных разбирательств и неудовлетворительного выполнения судебных решений.

Для выполнения рекомендаций Комиссара Совета Европы по правам человека в Украине была создана Межведомственная рабочая группа во главе с министром юстиции, заданием которой было определено практическое выполнение указанных рекомендаций.