Мировые цены на нефть растут и падают одновременно

Цены на нефть на мировых рынках 15 сентября заметно повысились в США на фоне роста розничных продаж и оптовых цен в стране, но почти не сдвинулись в Великобритании, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 2,07 долл. - до 70,93 долл. за баррель.

Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) понизилась на 0,09 долл. - до 67,35 долл. за баррель.