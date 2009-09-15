В доме 81-летней женщины обнаружен арсенал оружия

Сотрудники Покровского райотдела милиции в ходе проведения санкционированного обыска в одном из сел района обнаружили в доме 81-летней женщины арсенал оружия.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

В арсенале хранилось около 1 тыс. патронов разного калибра, 260 г пороха; два запала от гранат; 5 штык-ножей; одноствольное охотничье ружье «Иж-16» 16-го калибра; винтовка «ТОЗ-8» калибра 5,6 мм с оптическим прицелом; четыре семизарядных револьвера разных годов выпуска.

По данному факту следственным отделом Покровского райотдела милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 263 Уголовного кодекса Украины («незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Ведется следствие.