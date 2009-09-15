В Казани открыта мемориальная доска украинскому футуристу Бурлюку

В Казани (Татарстан) состоялось торжественное открытие мемориальной композиции выдающемуся украинцу, художнику и поэту Давиду Бурлюку.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Посольства Украины в России.

Доска установлена на фасаде Гимназии № 3, где раньше была Казанская художественная школа.

«В этом доме в 1899-1901 гг. учился выдающийся украинский художник-новатор, основатель футуризма в России Давид Бурлюк», – такой текст написан на мемориальной доске на русском, татарском и украинском языках. Автором композиции стал скульптор Махмут ГАСИМОВ.

Как сообщили в посольстве, в выступлениях участники церемонии отметили, что открытие мемориальной доски на здании бывшей Казанской художественной школы является глубоко символическим. Именно в Казани в 1898 году Д.Бурлюк, родившийся на Сумщине, начал серьезно обучаться живописи, а со временем он осуществлял здесь свои художественные и поэтические проекты.

Также в посольстве считают это событие значительным для всей украинской общественности России, так как оно служит объединению народов и, кроме того, свидетельствует об особо уважительном отношении руководства Татарстана к украинской истории и культуре. А тот факт, что мемориальная композиция установлена на фасаде именно учебного заведения, даст возможность подрастающим поколениям лучше узнать об этом выдающемся художнике и о его родине – Украине.

Мемориальная доска Д.Бурлюку открыта по инициативе Нижнекамской городской национально-культурной автономии «Украинское общество «Вербиченька» (руководитель – Евгений САВЕНКО), благодаря которой в Казани на протяжении последних лет увековечена память также первого президента Украинской Народной Республики Михаила Грушевского и выдающейся украинской певицы Оксаны Петрусенко.