Феодосийская фирма продала 17 украинских моряков в рабство в Африку

Главное управление Службы безопасности Украины в Крыму возбудило уголовное дело в отношении руководителей феодосийской фирмы-нанимателя и пока неустановленных лиц из иностранной компании, которые переправили семнадцать украинских граждан в Африку, а потом удерживали их с целью эксплуатации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы крымской СБУ, текст которого передан УНИАН.

Моряков обманным путем переместили через границу и незаконно удерживали на территории Камеруна и Бенина, сказано в сообщении.

«В жутких условиях невольничьего труда у берегов Африки почти все моряки перенесли тропические заболевания», - отметили в СБУ. Двое моряков погибли: повар - в Камеруне, а тралмастер - уже в Украине.

Дело возбуждено по статье «торговля людьми или иная незаконная сделка в отношении человека». Оно передано в крымскую милицию для проведения досудебного следствия.

Для освобождения украинцев из плена прошлось решить целый комплекс проблем: оформить визы и легализовать пребывание украинцев в Камеруне, найти деньги на билеты домой, обеспечить личную безопасность моряков.