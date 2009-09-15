У Черновецкого опять надумали повышать цены на ритуальные услуги

Столичные власти обнародовали проект распоряжения об установлении новых повышенных тарифов на ритуальные услуги, которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг, предоставляемых специализированными коммунальными предприятиями «Киевский крематорий» и «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания».

Текст документа размещен на официальном веб-портале городской власти с целью общественного обсуждения. Замечания к наработанному распоряжению принимаются до 8 октября 2009 г.

Согласно документу, планируется утвердить 6 платных видов услуг, предоставляемых КП “Киевский крематорий”. Тарифы на услуги этого предприятия планируют увеличить приблизительно на 10-30%. В перечне определено, что оформление договора, который предусматривает заказ на организацию и проведение захоронения, стоит 8,25 грн. (сейчас 7,8 грн.); оформление свидетельства о захоронении – 4,62 грн. (сейчас 4,2 грн.); кремация умершего в зависимости от длины гроба - 610 грн. (445 грн.), если его длина 2 м, и 671 грн. (490 грн.), если длиннее 2 м. Захоронения урны с прахом умершего в колумбарную нишу летом будет стоить 315 грн. (было 290 грн.), зимой – 395 грн. (было 364 грн.), подзахоронение урны с монтажом и демонтажом надмогильного сооружения будет стоить летом 315 грн. (было 290 грн.), зимой – 364 грн., как и сейчас.

Предлагается также утвердить 36 видов разных платных услуг, которые предоставляет Спецкомбинат ритуальных услуг. Так, в проекте распоряжения предлагается установить размер платы: при оформлении договора-заказа на организацию и проведение захоронения – 39 грн.; за копание могилы в зависимости от почвы, времени года и длины гроба и способа копания – от 165 до 777 грн.; за монтаж намогильного сооружения с обустройством фундамента - от 491 гривни до 1 тис.146 грн. в зависимости от веса памятника; демонтаж намогильного сооружения соответственно от –74 до 188 грн. в зависимости от веса памятника и времени года, когда осуществляются работы.

Планируется, что оформление свидетельства о захоронении будет стоить 5 грн.

Кроме того, для Спецкомбината установлены тарифы на осуществление подзахоронения или захоронения урн с прахом. В частности, подзахоронение в нишу, расположенную в колумбарной стене на городских кладбищах, будет стоить 141 грн., подзахоронение урны в существующую могилу – 39 грн. летом и 57 грн. зимой. Захоронение урны с прахом умерших в колумбарную нишу установлено в размере 35 грн. Захоронение (подзахоронение) урны с прахом в колумбарную нишу обустроенного склепа будет стоить 69 грн.; захоронение урны в нишу, расположенную в колумбарной стене на городских кладбищах – 269 грн.

Все указанные цены включают НДС.

Как сообщал УНИАН, киевская власть с начала этого года несколько раз возвращалась к пересмотру действующих в столице тарифов на ритуальные услуги. Так, распоряжение КГГА от 26 января с.г. предусматривало более широкий перечень услуг на захоронение и кремацию. В частности, в него были включены услуги и определены соответствующие тарифы: на копание могил - от 330 грн. до 1 тыс. 280 грн. в зависимости от времени года, почвы, и размера гроба; на захоронение урны с прахом - от 55 до 430 грн.; на монтаж памятника в зависимости от его веса - от 625 до 1 тыс. 530 грн.; на демонтаж намогильного сооружения в зависимости от времени года и веса - от 120 до 310 грн..

23 февраля Прокуратура Киева сообщила, что ведомство поручило Государственной инспекции по контролю за ценами в городе Киеве проверить размеры тарифов на ритуальные услуги. 22 мая прокуратура столицы сообщила, что ведомство внесло представление городскому председателю Киева об устранении нарушений в сфере предоставления ритуальных услуг. Прокуратура отмечала, что распоряжение нарушает права граждан, которые являются потребителями указанных услуг. По информации прокуратуры, тарифы на ритуальные услуги, введенные в действие распоряжением КГГА №81 от 26.01.09, противоречат действующему законодательству, поскольку установлены без должного экономического обоснования, со значительным завышением его отдельных составляющих и уровня рентабельности, в результате чего такие тарифы безосновательно повысились в 2-5 раз.

5 июня Киевская городская государственная администрация обнародовала новое распоряжение о тарифах на ритуальные услуги, предоставляемые КП “ Киевский крематорий ”, и которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг. Настоящим документом признано утратившим действие распоряжение от 26 января 2009 г. “Об установлении тарифов на ритуальные услуги, которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг”.