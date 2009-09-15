Прокуратура еще раз допросила фотокора УНИАН
Данильченко снимал рейдерскую атаку
|Виталий Данильченко
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам В.ДАНИЛЬЧЕНКО.
Он заметил, что при этом сотрудники прокуратуры не предоставили ему постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование профессиональной деятельности журналиста).
Также В.ДАНИЛЬЧЕНКО отметил, что предоставил представителям прокуратуры документы, подтверждающие, что он является журналистом.
Вместе с тем В.ДАНИЛЬЧЕНКО заметил, что пока не получил заключений экспертов относительно нанесенного ущерба в связи с повреждением фотокамеры.
Как сказал ему один из работников правоохранительных органов, определить точную сумму ущерба можно будет после направления камеры на ремонт в столичный сервисный центр.
Как сообщал УНИАН, 3 сентября приблизительно в 20.15 группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия».
К админзданию завода подъехали три автобуса с неизвестными в количестве почти 170 человек, которые были одеты в черную униформу и экипированы спецсредствами. Эти люди прибегли к попытке штурма админздания.
На защиту завода выступили его сотрудники и местные жители, в целом около 1 тысячи человек.
4 сентября мер Новой Каховки Владимир КОВАЛЕНКО заявил, что попытка захвата «Таврии» была связана со вступлением в должность нового директора.
Во время рейдерского захвата админздания завода "Таврия" пострадал фотокорреспондент УНИАН по Херсонской области В.ДАНИЛЬЧЕНКО.
Охранники завода, признав В.ДАНИЛЬЧЕНКО фотографом со стороны нападавших, нанесли ему телесные повреждения и разбили фотоаппаратуру.