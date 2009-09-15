Прокуратура еще раз допросила фотокора УНИАН

Сотрудники Новокаховской районной прокуратуры вчера вечером еще раз допросили фотокорреспондента УНИАН Виталия ДАНИЛЬЧЕНКО, который получил телесные повреждения во время рейдерской атаки на коньячный завод «Таврия».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Он заметил, что при этом сотрудники прокуратуры не предоставили ему постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование профессиональной деятельности журналиста).

Также В.ДАНИЛЬЧЕНКО отметил, что предоставил представителям прокуратуры документы, подтверждающие, что он является журналистом.

Вместе с тем В.ДАНИЛЬЧЕНКО заметил, что пока не получил заключений экспертов относительно нанесенного ущерба в связи с повреждением фотокамеры.

Как сказал ему один из работников правоохранительных органов, определить точную сумму ущерба можно будет после направления камеры на ремонт в столичный сервисный центр.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября приблизительно в 20.15 группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия».

К админзданию завода подъехали три автобуса с неизвестными в количестве почти 170 человек, которые были одеты в черную униформу и экипированы спецсредствами. Эти люди прибегли к попытке штурма админздания.

На защиту завода выступили его сотрудники и местные жители, в целом около 1 тысячи человек.

4 сентября мер Новой Каховки Владимир КОВАЛЕНКО заявил, что попытка захвата «Таврии» была связана со вступлением в должность нового директора.

Во время рейдерского захвата админздания завода "Таврия" пострадал фотокорреспондент УНИАН по Херсонской области В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Охранники завода, признав В.ДАНИЛЬЧЕНКО фотографом со стороны нападавших, нанесли ему телесные повреждения и разбили фотоаппаратуру.