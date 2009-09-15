Шандра: у бюджета 4 главных задачи

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА считает, что финансирование МЧС должно составлять 2,5% от расходной части государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Виннице, где находился с рабочей поездкой.

«Я считаю, что если бы от расходной части госбюджета тратилось 2,5%, то МЧС и спасителям этого бы хватало. Это небольшая сумма, и она абсолютно реальна, несмотря на финансовый кризис. Я считаю, что она должна выполняться. К сожалению, сегодня это 1,6-1,7% от расходной части госбюджета», - сообщил В.ШАНДРА.

Он убежден, что финансирование МЧС в следующем году будет увеличено.

«В том, что в 2010 году будет увеличено финансирование МЧС, я убежден, а насколько будет увеличено – мы посмотрим и сделаем все, чтобы было больше», - сказал В.ШАНДРА.

Он также назвал четыре пункта, которые обязательно должны быть предусмотрены в расходной части госбюджета на 2010 год.

«Я убежден, что расходная часть бюджета должна идти на обеспечение социальных стандартов (это лечение, образование, обеспечение пенсией), второе, – сохранение территориальной целостности – это оборона, третье – это защита от криминалитета и соблюдения законодательства и четвертое – это безопасность жизнедеятельности (фактически МЧС). Я считаю эти четыре пункта, которые государство должно внести в расходную часть бюджета, обязательными. А дальше – есть дополнительные средства – можно финансировать и сельское хозяйство, и промышленность, и все другие отрасли», - объяснил свою позицию В.ШАНДРА.