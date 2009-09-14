Одесские чиновники отхватили у государства 90 га земли

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело против должностных лиц ГП Одесский региональный филиал "Центр государственного земельного кадастра при государственном комитете земельных отношений", которые незаконно пытались изъять из государственной собственности 90 га земли общей стоимостью более 83 млн. грн. Об этом сообщает ИА «МОСТ-Одесса».

По информации пресс-службы Одесской областной прокуратуры, земельные участки на территории Великодальницкого и Маяковского сельских советов были переданы некой общественной организации на основании поддельного решения Киевского районного суда Одессы. При этом ведомости о том, что земля передана в собственность юридического лица, даже были внесены в автоматизированную систему земельного кадастра.

Против чиновников возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 3 ст. 358 и по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.