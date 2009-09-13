На шахте в Нововолынске погиб горняк

В городе Нововолынск Волынской области на шахте «Бужанская» (ГП «Волыньуголь») погиб горняк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера в 451-м конвейерном штреке горняк по неизвестным причинам был затянут в скребковый конвейер СП-250, в результате чего он погиб.

В 21.15 тело погибшего было поднято на поверхность рудника горноспасателями Министерства угольной промышленности.