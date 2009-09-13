На шахте в Нововолынске погиб горняк
23:47, 13 сентября 2009Общество
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Мужчину затянуло в конвейер
В городе Нововолынск Волынской области на шахте «Бужанская» (ГП «Волыньуголь») погиб горняк.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера в 451-м конвейерном штреке горняк по неизвестным причинам был затянут в скребковый конвейер СП-250, в результате чего он погиб.
В 21.15 тело погибшего было поднято на поверхность рудника горноспасателями Министерства угольной промышленности.
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