Колесников: в падении гривни виноваты Стельмах и Ющенко

Ответственность за курс гривни к иностранной валюте лежит на главе Национального банка Владимире СТЕЛЬМАХЕ и на Президенте Украины Викторе ЮЩЕНКО. Об этом заявил журналистам в Донецке народный депутат, заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ после участия в открытии памятника генералу Николаю Ватутину.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил: «Что касается курса гривны, я думаю, что прямая ответственность лежит на главе Национального банка, на менеджменте Национального банка, и лично на Президенте Украины».

Депутат напомнил, что ранее, когда один доллар США стоил еще 7,60 грн., парламент почти единогласно, 400 голосами, отправил в отставку главу Национального банка Украины В.СТЕЛЬМАХА, «но Президент и Секретариат Президента взяли его под личную защиту».

По мнению Б.КОЛЕСНИКОВА, для стабилизации национальной валюты необходимо развивать внутренний рынок в Украине и избавляться от импортной зависимости. «Для того, чтобы курс был стабильным, нужно увеличить валовой продукт, то есть, нужно стабилизировать национальное производство. Если Украина сегодня импортирует говядину и свинину, то по масштабам трагедии это сравнимо с тем, что Россия завтра начнет импортировать нефть и газ», - сказал заместитель главы Партии регионов. При этом он добавил, что «мы очень мало выпускаем продукции, очень мало выпускаем товаров, а без внутреннего производства остановить инфляцию и остановить девальвацию гривни невозможно».

Б.КОЛЕСНИКОВ убежден, что «правительство должно повлиять на Национальный банк». «Необходимо возобновить кредитование украинского народа в плане покупки жилья, покупки автомобилей, в покупке прочей бытовой продукции украинского производства, - объяснил он, - Тогда будет возможность поднять производство, снизить импортную зависимость и стабилизировать курс гривны… А пока спрос на валюту больше, чем предложение, ситуация будет нестабильная».