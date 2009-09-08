На межбанке доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,7925/8,8340 грн./долл., к 12:00 цены упали – 8,7820/8,8135 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,7750/8,7975 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”, в 11:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,25 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2800/0,2818 грн./рубль, к 12:00 цены снизились - 0,2795/0,2810 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2791/0,2805 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,31 рубля за доллар (-0,3105).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4435/1,4437 долл./евро, а к 15:15 выросли – 1,4475/1,4477 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,6970/12,7360 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,6530/12,7155 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись – Напомним, 7 сентября торги завершились в диапазоне 8,867-8,9215 гривны за доллар, торги по евро – 12,721-12,802 гривны за евро, торги по рублю – 0,2814-0,2832 гривны за рубль.12,6830/12,7310 грн./евро.