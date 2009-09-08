Тимошенко возмутилась итальянской обувью под видом тапочек

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственной таможенной службе Украины вместе с Министерством иностранных дел, Министерством экономики, Министерством финансов и Комитетом по регуляторной политике и предпринимательству уточнить перечень документов, необходимых для таможенного оформления импорта из США, Китая, Италии и Австралии, в которых вывоз товара не сопровождается оформлением экспортной декларации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала сегодня во время проведения “горячей телефонной линии” с предпринимателями в “Укртелекоме”.

“Таможенная стоимость – это основной показатель, который используется таможней для того, чтобы начислить налог, а также для учета объема импорта”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что именно для объективного установления таможенной стоимости, а также для сокращения “серого” импорта правительство в октябре 2008 года приняло решение о введении с 27 октября 2009 года экспортной декларации для украинских импортеров.

“Ни в одной стране мира не полагаются на установление таможенной стоимости на глазок. Импортный товар имеет страну происхождения, и он обязательно при вывозе с территории страны своего происхождения оформляется экспортной декларацией, которая и является подтверждением таможенной стоимости. Зачем нам оценивать таможенную стоимость на глазок?”, - пояснила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что необходимость введения экспортной декларации при таможенном оформлении товара на границе Украины связана не только с проблемой наполнения бюджета, но и со стагнацией отечественной легкой промышленности.

В то же время, по ее словам, в Китае, США, Италии и Австралии не практикуется оформление экспортной декларации при вывозе товара.

“Мы изучим эту ситуацию и разберемся с тем, какими документами будет подтверждаться таможенная стоимость продукции происхождением из этих стран, и благодаря которым можно будет установить справедливую стоимость. Потому что у нас иногда бывает, когда по документам ввозятся тапочки, а на самом деле оказывается итальянская обувь”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.