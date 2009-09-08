Малкович анонсировал самую ожидаемую в Украине книгу

10 сентября стартует самая главная книжная ярмарка Украины – Форум издателей во Львове. Как всегда, в программе Форума интересных событий больше, чем часов в сутках, пишет “Украина молодая”. На Форуме будет интересная польская программа – презентация книги главного редактора «Gazeta Wyborcza», известного общественного деятеля, историка Адама Михника «В поисках свободы» и книги «Волынь. Две памяти», составитель Марцин Войцеховский. Господин Михник также примет участие в дискуссии «Нужна ли европейцам свобода», вместе с Эгидийусом Александравичусом (Литва), Алексеем Цветковым (Россия/США) и Оксаной Пахлевской (Украина/Италия). Важную и интересную новинку представит издательство «Літопис» – к 100–летию со дня рождения одного из самых выдающихся украинских лириков ХХ века Богдана–Игоря Антоныча издательство выдало полное академическое собрание произведений поэта. Литературной звездой Форума будет норвежский писатель Юстейн Гордер, автор таких бестселлеров, как «Мир Софии» и «Оранжевая девочка». Он представит свой новый роман «Замок в Пиренеях», первый иностранный перевод которого выходит на украинском. Перечислить все самое интересное сложно, с предварительной программой 16-го Форума можно ознакомиться здесь.

Приятные новости пришли также от издательства «А–Ба–Ба–Га–Ла–Ма–Га». Директор издательства Иван Малкович анонсировал самую ожидаемую книгу:

«Лина Костенко передала в издательство рукопись книжки прозы «Записки украинского самашедшего». Знаю, что этот роман долго писался, и за это время от него отпочковались еще две книги, которые сейчас в работе. Вчера ночью начал читать, сегодня утром опять взялся за чтение, аж опоздал на работу. Конечно, надеялся, что это будет что-то неординарное, но, проглотив первые 70 страниц, вижу, что книжка превосходит ожидания, она производит очень сильное впечатление. Это произведение - за пределами парадигматики современной литературы, это смесь художественной литературы, внутренних дневников и публицистики, к тому же написанная от имени мужчины. Честное, глубокое и болезненное сканирование современного мира. Ужасно актуальная и молодая вещь. Если не помешает что-то чрезвычайное, то книжка увидит мир еще этой осенью».