У Ющенко говорят, что Украина разочаровала МВФ

В Секретариате Президента Украины прогнозируют сложности в переговорном процессе по поводу получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК на пресс-конференции.

По его словам, последние его встречи с представителями МВФ говорят о том, что Фонд разочарован поведением Украины, которая не только не выполняет условия сотрудничества, но и дезинформирует МВФ относительно их выполнения. В частности, по словам А.ШЛАПАКА, речь идет о повышении цен на газ для населения, которое должно было произойти с 1 сентября.

Кроме того, А.ШЛАПАК подчеркнул, что Украина среди взятых на себя обязательств выполнила только одно – приняла закон об упрощении рекапитализации коммерческих банков.

В сентябре еще необходимо принять законы о независимости Национального банка Украины, выполнить обязательства по введению распределительных счетов, о раскрытии реальных собственников коммерческих банков, о возвращении системы штрафных санкций, а также о передаче функций установления тарифов от местных органов власти к независимому регулятору.

«Выполним все до конца - можно говорить о продолжении сотрудничества, не выполним – я убежден, что никаких ресурсов МВФ нам не даст», - сказал А.ШЛАПАК.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл., Четвертый в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планирует предоставить Украине до конца 2009 года.

Средства кредита предоставляются ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.

Как сообщалось в СМИ, 31 августа постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если власть страны без надлежащих оснований пойдет на чрезмерное наращивание бюджетного дефицита и раскачивания экономической ситуации в стране.