Кудрин: Россия пока не готова дать Украине кредит

Россия пока не рассматривает возможность предоставления кредита Украине, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин журналистам после встречи с первокурсниками Академии бюджета и казначейства. Об этом сообщает РБК.

"Украина в свое время обратилась к нам с просьбой о кредите", - напомнил А.Кудрин. Он сообщил, что он встречался с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) и вел переговоры с ним о том, чтобы Украина получила кредит от фонда.

Вместе с тем, по словам А.Кудрина, возможность предоставления Россией кредита Украине не отменена, но пока не рассматривается, сказал министр, добавив, что все это требует дополнительных переговоров. "Мы стоим на позиции, что кредит должен быть предоставлен МВФ", - заключил он.

Напомним, МВФ 5 ноября 2008г. утвердил кредитную программу на 2009-2010гг. для Украины на 16,4 млрд долл., из которых уже выделено 10,9 млрд долл.

В начале августа страна получила третий транш кредита на 3,3 млрд долл. от МВФ, а в октябре с.г. миссия фонда планирует прибыть в Украину для обсуждения условий предоставления четвертого транша, сумма которого превысит 3 млрд долл. В 2010г. ежеквартально планируется выделять Украине примерно по 580 млн долл.