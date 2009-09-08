Евро в обменниках Киева уже продают по 13

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,76 грн./долл., что на 0,5% дешевле, чем 7 сентября, продают – по 8,91 грн./долл., на 0,2% дешевле.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,65-8,84 грн./долл., по продаже – в пределах 8,87-8,95 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках почти не изменился по сравнению с 7 сентября и составляет 12,58/12,85 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,33-12,70 грн./евро, по продаже – в пределах 12,70-13,00 грн./евро.

Курс покупки-продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 7 сентября также не изменился – 0,2645/0,2819 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,215-0,275 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,76 грн./долл., что на 0,4% дешевле, чем вчера, курс продажи – 8,90 грн./долл., на 0,3% дешевле. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,65-8,80 грн./долл., по продаже – в пределах 8,87-8,93 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева незначительно изменился по сравнению с 7 сентября и составляет 12,58/12,82 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,33-12,70 грн./евро, по продаже – в пределах 12,75-13,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению со 7 сентября незначительно понизился и составляет в среднем 0,2606/0,2837 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,215-0,275 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,70/8,90 грн., евро – 12,40/12,85 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,50/8,95 грн., евро – 12,00/12,95 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,70/8,90 грн., евро – 12,40/12,80 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 8 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,995, к евро – 11,456835, к российскому рублю – 0,25438.