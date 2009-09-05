На Одещине преступники в милицейской форме похищали иностранцев

Сотрудники УБОП УМВД Украины в Одесской области ликвидировали организованную преступную группу, специализировавшуюся на похищении иностранцев с целью получения выкупа.

Как сообщил УНИАН руководитель ЦОС УМВД Владимир ШАБЛИЕНКО, в состав группы входили граждане Украины, Молдовы и Китая.

По данным правоохранителей, похитители действовали в форме работников милиции. Установлено, что на счету ОПГ похищение, по меньшей мере, трех иностранцев. При освобождении злоумышленники требовали и получили от родственников потерпевших от 50 до 200 тысяч долларов США.

Задержаны четыре члена преступной группы, в том числе организатор.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации).