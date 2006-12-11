Андрей Жолдак и запрещенный спектакль ”Ромео и Джульетта” (13 фото)

Украинский режиссер Андрей Жолдак на пресс-конференции о трагической судьбе его спектакля „Ромео и Джульетта. Фрагмент”. Спектакль в сентябре в 2005 г. был запрещен местной властью для показа в Харькове, и премьера так и не состоялась. Жолдак был снят с должности руководителя Харьковского театра им. Шевченко и выехал работать в Германию, где 22-23 октября в 2005 г. на сцене театра "Фольксбюне" состоялась всемирная премьера спектакля "Ромео и Джульетта. Фрагмент", которым был открыт Берлинский театральный фестиваль. 8 декабря в 2006 г. премьера скандально известного спектакля должна была пройти в Киеве, но вновь не состоялась, в этот раз - из-за отсутствия актеров (по словам Жолдака, директор харьковского театра не отпустил их на гастроли в столицу).