В Джанкое уже госпитализированы 93 дошкольника - два садика закрыли

В городе Джанкое по состоянию на 12.00 4 сентября 2009 г. количество детей, госпитализированных с предварительным диагнозом энтероколит, увеличилось до 93 лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, из них, 68 лиц - с легким течением заболевания, 25 – средней тяжести.

На месте события работает правительственная комиссия во главе с министром здравоохранения Украины Василием КНЯЗЕВИЧЕМ, который посетил госпитализированных в больнице. Все дети осмотрены высококвалифицированными специалистами, медицинская помощь оказывается в полном объеме.

В здании Джанкойской райгосадминистрации состоялось рабочее заседание, на котором даны поручения всем ответственным службам и ведомствам.

На пресс-конференции для представителей средств массовой информации В.КНЯЗЕВИЧ, вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам АР Крым Татьяна УМРИХИНА проинформировали общественность о мерах, предпринимаемых медиками и органами местной власти для помощи больным.

К расследованию ситуации и ликвидации вспышки инфекции приобщились специалисты Минздрава Украины, учреждений здравоохранения АР Крым, Минздрава АР Крым, Крымской республиканской СЭС, СЭС города Джанкой, Джанкойской районной госадминистрации и городского исполкома.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 сентября, в г. Джанкой в инфекционное отделение детской больницы с повышенной температурой, поносом, рвотой начали попадать дети - воспитанники детсадов №№5, 7, 9, 14, 16. В целом в этих детских учреждениях находится 770 детей.

3 и 4 сентября закрыты детсады №№5 и 9, из которых госпитализировано большинство детей, обследованы сотрудники и дети, отобраны для исследования продукты, вода и смывы.

По поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО создана правительственная комиссия для расследования причин ситуации в Джанкое, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО организовать расследование инцидента в Джанкое. Кроме того, глава государства попросил руководителя Совета министров Автономии Виктора ПЛАКИДУ взять ситуацию под личный контроль и обеспечить пострадавших необходимой помощью.