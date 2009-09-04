Доллар в обменниках Киева взял планку 9, евро - 13

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,80 грн./долл., что на 0,7% дороже, чем 3 сентября, продают - по 8,97 грн./долл., что дороже на 0,8%. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,65-8,80 грн./долл., по продаже – 8,90-9,05 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7%, по сравнению с 3 сентября, и составляет 12,52 грн./евро, продажи – на 1%, до 12,89 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,38-12,70 грн./евро, по продаже – в пределах 12,75-13,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению со 3 сентября повысился на 0,2% – до 0,2633 грн./рубль, продажи – на 1,1%, до 0,2812 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,2742 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,27-0,30 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,82 грн./долл., что на 0,7% дороже, чем вчера, курс продажи – 8,97 грн./долл., что на 0,8% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,73-8,85 грн./долл., по продаже – 8,94-9,05 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 1%, по сравнению с 3 сентября, и составляет 12,59 грн./евро, продажи – на 1,2%, до 12,91 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,40-12,70 грн./евро, по продаже – в пределах 12,82-13,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению со 3 сентября незначительно понизился и составляет в среднем 0,2615 грн./рубль, продажи – повысился на 2%, до 0,2843 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,2742 грн./рубль, по продаже – 0,28-0,30 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,83/9,05 грн., евро – 12,50/12,95 грн., рубль – 0,25/0,283 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,50/8,95 грн., евро – 11,90/12,95 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,70/8,98 грн., евро – 12,35/12,90 грн., рубль – 0,272/0,282 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 4 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,985, к евро – 11,446498, к российскому рублю – 0,25135.