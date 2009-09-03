Поймали продавцов "прослушки"

СБУ в Николаевской области пресекла деятельность двух предпринимателей, которые незаконно сбывали специальные технические средства для негласного получения информации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области, правонарушители продавали видеокамеры, предназначенные для прослушивания и скрытой видеосъемки, замаскированные под датчики движения в магазинах.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы.

Решением Центрального районного суда г. Николаева указанные предприниматели признаны виновными в незаконном хранении специальных технических средств и привлечены к ответственности по ст. 195-5 (незаконное приобретение или хранение специальных технических средств для снятия информации с каналов связи, других способов негласного получения информации) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ответственность по этой статье предполагает конфискацию специальных технических средств и штраф.