Доллар на межбанке двигается к 9

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5575/8,7250 грн./долл., к 11:00 цены выросли – 8,6940/8,7420 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,8050/8,8320 грн./долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2723/0,2751 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись - 0,2737/0,2759 грн./рубль и к 12:00 установились на уровне 0,2765/0,2780 грн./рубль. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2765/0,2778 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 31,6883 рублей за доллар (-0,2665).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4294/1,4296 долл./евро, а к 15:20 повысились до 1,4335/1,4337 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,3765/12,4580 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 12,4310/12,4935 грн./евро и к 12:00 достигли значений 12,5665/12,5990 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились – 12,5480/12,5960 грн./евро.