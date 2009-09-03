Исчезнет ли радио «Мелодия» из эфира

Радио “Мелодия” продолжит свое вещание и не исчезнет с эфира после вступления в силу решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о лишении лицензии радиокомпании “Оникс”, владеющей этим брендом.

Об этом УНИАН заявил начальник юридического отдела АО «Оникс» Александр КРЫЖНЫЙ.

«С точки зрения законодательства, срок действия лицензии автоматически продлен, независимо от того, какие решения принимает Нацсовет», - подчеркнул А.КРЫЖНЫЙ.

Он рассказал, что Генеральная прокуратура дважды обращалась к Нацсовету по телерадиовещанию с предписаниями относительно лицензии «Оникса». В первом, в июле, было указано два нарушения: лицензия радиокомпании продлена с нарушением действующего законодательства, и, в то же время, радиокомпания не уплатила лицензионного сбора. Однако, отметил А.КРЫЖНЫЙ, если прокуратура считает, что продление лицензии – незаконно, то как это увязывается со вторым пунктом и за что нужно платить лицензионный сбор. В связи с этим Нацсовет не принимал решений по «Ониксу», а обратился за разъяснением в ГПУ.

Во втором предписании, подчеркнул А.КРЫЖНЫЙ, прокуратура «оставила лишь неуплату лицензионного сбора, умолчав о незаконности продления лицензии». То есть, продление лицензии было законным.

«Радио не исчезнет, потому что у нас есть понятие верховенства права, когда закон имеет высшую юридическую силу, чем решение Нацсовета», - отметил А.КРЫЖНЫЙ, отвечая на вопрос, прекратит ли радио «Мелодия» вещание через десять дней, когда вступит в силу решение Нацсовета по телерадиовещанию.

Относительно дальнейших действий, по словам юриста, они будут определены в начале следующей недели после выработки стратегии и тактики поведения компании в данной ситуации.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Нацсовет по вопросам телерадиовещания аннулировал лицензию радиокомпании “Оникс”, владеющей “Радио “Мелодия”. Таким образом было выполнено предписание Генпрокуратуры Украины, которая требовала лишить “Оникс” лицензии из-за неуплаты лицензионного сбора.