У Тимошенко назвали три причины, почему падает гривня

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ считает, что для резких колебаний курса национальной валюты на данный момент не существует экономических предпосылок.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Объективных или экономических факторов для такой ситуации на валютном рынке не существует. Ситуация должна быть взята под контроль Национального банка. Более того, у Нацбанка есть все возможности это сделать», – сказал И.УМАНСКИЙ.

По его мнению, для поддержания стабильного курса национальной валюты Нацбанк должен активнее использовать рыночные механизмы.

«К сожалению, не в полной мере это происходит, поэтому есть возможность у определенных игроков на этом рынке не всегда рыночно себя вести», – пояснил он.

И.УМАНСКИЙ считает, что на нынешнюю ситуацию на валютном рынке существенное влияние оказывают три основных фактора – повышенные инфляционные ожидания, панические настроения и спекуляции.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 сентября, на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5370/8,5740 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 8,6050/8,6350 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,6480/8,6860 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,5575/8,7250 грн./долл.