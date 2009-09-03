УБОП обнаружил подпольный водочный завод

Подпольный водочный завод выявили сотрудники УБОП ГУ МВД Украины в Черкасской области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была разоблачена группа лиц, жителей Черкасс, Умани и Кировоградской области, которые занимались хищением спирта с государственных спиртзаводов, изготовлением фальсифицированных алкогольных напитков торговой марки "Златогор". По оперативным данным, эта организованная преступная группа осуществляла оптовую торговлю фальсифицированной водкой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, в ходе проведения специальной операции задержаны 2 грузовых автомобиля, перевозивших фальсифицированную продукцию и спирт. Изъяты 4 тонны спирта, более 5000 бутылок фальсифицированной водки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Проводятся обыски в Черкассах и Умани.